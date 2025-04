FOTO Screening gratuito per i cittadini | la ‘Fadoi Animo’ in piazza per la prevenzione

prevenzione”. La direttrice del Uoc Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, Maria Gabriella Coppola, ha spiegato l’obiettivo della giornata della Fadoi Animo, Associazione di cui è componente dell’esecutivo, che stamattina in piazza Castello, ha curato uno Screening gratuito per i cittadini grazie ad una cooperazione medici-infermieri volta a prevenire le malattie.Un evento nazionale quello odierno che coinvolge 20 piazze italiane tra cui appunto Benevento con lo scopo di effettuare uno Screening di base con varie postazioni mediche mobili per rilevare parametri vitali, quali peso, circonferenza addominale, valori della glicemia.Un’attività indispensabile per ogni cittadino e la risposta è stata ottima. Anteprima24.it - FOTO/ Screening gratuito per i cittadini: la ‘Fadoi Animo’ in piazza per la prevenzione Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della”. La direttrice del Uoc Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, Maria Gabriella Coppola, ha spiegato l’obiettivo della giornata della Fadoi Animo, Associazione di cui è componente dell’esecutivo, che stamattina inCastello, ha curato unoper igrazie ad una cooperazione medici-infermieri volta a prevenire le malattie.Un evento nazionale quello odierno che coinvolge 20 piazze italiane tra cui appunto Benevento con lo scopo di effettuare unodi base con varie postazioni mediche mobili per rilevare parametri vitali, quali peso, circonferenza addominale, valori della glicemia.Un’attività indispensabile per ogni cittadino e la risposta è stata ottima.

