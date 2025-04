Bologna dopo il manuale woke arriva l' atlante per la città femminista

atlante di genere per una città femminista: ecco l'ultima trovata dell'amministrazione guidata da Matteo Lepore a Bologna. Un volume che verrà presentato a breve nel nuovo padiglione Filla al centro del parco cittadino della Montagnola. Frutto della collaborazione tra il Comune, Period Think Tank e Sex & the City, l'atlante vorrebbe “favorire una comprensione più profonda di come il genere influenzi il modo in cui le persone vivono e si muovono negli spazi urbani e offrire un'occasione per scoprire iniziative e progetti che stanno trasformando la nostra città". Comprensione che passerebbe per l'analisi di diversi aspetti della vita urbana: la sicurezza nello spazio pubblico, la mobilità – a dire del documento – “condizionata da disparità di genere e dalla percezione di insicurezza”, i servizi e la sanità sbilanciati a favore dei bisogni di genere, la necessità di nuovi modelli abitativi per diverse soggettività con una prospettiva di genere, la toponomastica vista a favore solo del genere maschile e il sex work. Iltempo.it - Bologna, dopo il manuale woke arriva l'atlante per la città femminista Leggi su Iltempo.it di genere per una: ecco l'ultima trovata dell'amministrazione guidata da Matteo Lepore a. Un volume che verrà presentato a breve nel nuovo padiglione Filla al centro del parco cittadino della Montagnola. Frutto della collaborazione tra il Comune, Period Think Tank e Sex & the City, l'vorrebbe “favorire una comprensione più profonda di come il genere influenzi il modo in cui le persone vivono e si muovono negli spazi urbani e offrire un'occasione per scoprire iniziative e progetti che stanno trasformando la nostra". Comprensione che passerebbe per l'analisi di diversi aspetti della vita urbana: la sicurezza nello spazio pubblico, la mobilità – a dire del documento – “condizionata da disparità di genere e dalla percezione di insicurezza”, i servizi e la sanità sbilanciati a favore dei bisogni di genere, la necessità di nuovi modelli abitativi per diverse soggettività con una prospettiva di genere, la toponomastica vista a favore solo del genere maschile e il sex work.

Potrebbe interessarti anche:

Weekend a Bologna : cosa fare l'11 - 12 e 13 aprile in città

Ecco gli appuntamenti del fine settimana sotto le Due Torri, giorno per giorno. Incontri, mercatini e attività imperdibili

Matteo Salvini a Bologna : “Tram - progetto che spaccherebbe in due la città”

Bologna, 8 marzo 2025 - Blitz di Matteo Salvini in piazza del Nettuno. Il vicepremier e leader della Lega è arrivato al banchetto del Carroccio davanti al Gigante in concomitanza del corteo in ...

Alluvione - c’è la cabina di regia : Regione e Comune di Bologna uniti per la città. Via agli interventi urgenti sul Ravone

Bologna, 19 gennaio 2025 – Il governatore Michele de Pascale e il sindaco Matteo Lepore, durante il sopralluogo di inizio mese nelle zone alluvionate di via Andrea Costa e dintorni, l’avevano in ...

Bologna, dopo il manuale woke arriva l'atlante per la città femminista. Bologna, ecco l'ultima trovata: l'Atlante di genere per una città femminista. Bologna, ecco l'ultima trovata: l'Atlante di genere per una città femminista. La pubblicità "woke" del Grand Tour Italia di Oscar Farinetti, con Patrizio Roversi e un africano che parla stentato in italiano, è una somma di stereotipi razzisti?. WOKE UP! CHEAP sulla violenza di genere si rivolge all? adolescenti. Bologna, l'ultima follia: meglio non dire "fratellanza" | .it. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di iltempo.it:) Bologna, dopo il manuale woke arriva l'atlante per la città femminista - Atlante di genere per una città femminista: ecco l’ultima trovata dell’amministrazione guidata da Matteo Lepore a Bologna. Un ...

(Come si legge su msn.com:) Bologna, ecco l'ultima trovata: l'Atlante di genere per una città femminista - Il documento "vuole favorire una comprensione più profonda di come il genere influenzi il modo in cui le persone vivono e si muovono negli spazi urbani" ...