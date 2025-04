Darmian non ha dubbi | In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile

Darmian sicuro: «l’obiettivo è sempre vincere il più possibile» Le dichiarazioni del difensore nerazzurro Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian intervistato nel consueto match program di Inter Cagliari, ha parlato cosi: SULl’Inter– «Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. Abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per crescere come giocatori e come collettivo. In questi anni abbiamo . Calcionews24.com - Darmian non ha dubbi: «In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile» Leggi su Calcionews24.com sicuro: «il più» Le dichiarazioni del difensore nerazzurro Il difensore del, Matteointervistato nel consueto match program di Inter Cagliari, ha parlato cosi: SUL– «Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. Abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per cresceregiocatori ecollettivo. In questi anni abbiamo .

Potrebbe interessarti anche:

Feyenoord - Wellenreuther in conferenza : «Mi sento bene - voglio aiutare la squadra. Vogliamo sempre vincere e passare il turno»

Il portiere del Feyenoord Timon Wellenreuther ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter. Le parole Il portiere del Feyenoord Timon Wellenreuther ha parlato in conferenza ...

Napoli - McTominay rivela : «Mai conosciuto uno come Conte - ha voglia di vincere sempre! Obiettivo? Devo migliorare una cosa»

Le parole di Scott McTominay, centrocampista scozzese di proprietà del Napoli, sul suo impatto in azzurro. Tutti i dettagli in merito Scott McTominay ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua ...

Boban : “Milan - devi avere sempre l’ambizione di vincere. Su Bennacer …”

Zvonimir Boban, ex rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Feyenoord-Milan, partita di andata dei playoff di Champions League

LIVE - Parma-Inter 0-1, 21': Sommer si mette il mantello di Superman, altro gol negato stavolta a Man. Inter, testa al Napoli: le ultime su Thuram, Darmian e Carlos Augusto. DAI CAMPI – Out Calabria, Banda e Djimsiti! Savona, Lovric, Darmian, Hien, Castro, Pellegrini…. Acerbi e Darmian, l’età non conta: i motivi del rinnovo fino al 2026. E Mkhitaryan…. LIVE - Parma-Inter 0-1, 37': Bonny ancora insidioso in area nerazzurra, conclusione che termina sul fondo. Darmian, secondo scudetto con l'Inter: la forza tranquilla dell'intelligenza. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto fcinter1908.it:) Darmian: “Inter ha fame, vogliamo vincere il più possibile! Seconda stella speciale” - Le parole dell'esterno nerazzurro: "In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile" ...

(Lo segnala informazione.it:) Darmian orgoglioso: «Inter ha esperienza e consapevolezza. Un gol nel cuore!» - Matteo Darmian si è raccontato ponendo l’accento sul suo forte legame con i colori nerazzurri e indicando una rete, siglata con la maglia dell’Inter, che resterà per sempre nei suoi ricordi. SQUADRA N ...

(Come riferisce informazione.it:) Darmian: «Siamo una squadra consapevole, abbiamo la fame! Seconda stella? Pagina storica per l’Inter…» - Darmian: «Siamo una squadra consapevole, abbiamo la fame! Seconda stella? Pagina storica per l’Inter…» Le parole del difensore nerazzurro Nel consueto match program di Inter Cagliari, Matteo Darmian, ...