Amazon cancella la serie TV di Tomb Raider con Sophie Turner?

L’universo disembrava pronto per una nuova rinascita: dopo laanime lanciata su Netflix, le voci su un nuovo videogioco in sviluppo e l’annuncio di unaTV targata, l’iconica Lara Croft era sulla buona strada per un ritorno in grande stile. Tuttavia, sembra che almeno uno di questi progetti non andrà avanti.Secondo quanto riportato dal Daily Mail, laprodotta dasarebbe statata. Una fonte vicina alla produzione avrebbe infatti dichiarato che il progetto è ormai “morto”, aggiungendo: “Da quanto ho sentito, non si farà più nulla”.Lo show, affidato alla scrittura e produzione di Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), avrebbe visto, celebre per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, nei panni della protagonista Lara Croft.