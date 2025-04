La routine dell’orrore | uccide la moglie e va a colloquio di lavoro col corpo nella macchina

moglie Coral Sifuentes a El Paso, in Texas, strangolandola, dopo aver scoperto un tradimento. Ha nascosto il corpo in auto e si è recato a un colloquio di lavoro. Ripreso mentre attraversava il confine con il Messico, è stato arrestato. L'FBI indaga sull'omicidio. Leggi su Fanpage.it Il 47enne Jorge Raygoza ha ucciso laCoral Sifuentes a El Paso, in Texas, strangolandola, dopo aver scoperto un tradimento. Ha nascosto ilin auto e si è recato a undi. Ripreso mentre attraversava il confine con il Messico, è stato arrestato. L'FBI indaga sull'omicidio.

