Giorgetti | Obiettivo Difesa al 2% del PIL senza Clausola del Patto di Stabilità

Obiettivo del ministro Giorgetti è di raggiungere l'Obiettivo senza attivare la Clausola nazionale per la sospensione del Patto di Stabilità. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'Ecofin informale a Varsavia, interpellato su come l'Italia aumenterà la spesa nella Difesa. Intende l'Obiettivo del 2% del Pil speso nella Difesa? "Certo", ha risposto. Il ministro ha poi escluso che serva una manovra correttiva legata alle minori previsioni di crescita del Paese nel Def (lo 0,6%). "No - ha risposto a una domanda al riguardo -. L'ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di cambiare i nostri profili di contabilità anche in relazione alle previsioni di crescita. Certamente questo ci permette il rientro dell'indebitamento meno significativo di quello che avremmo auspicato. Quotidiano.net - Giorgetti: Obiettivo Difesa al 2% del PIL senza Clausola del Patto di Stabilità Leggi su Quotidiano.net L'del ministroè di raggiungere l'attivare lanazionale per la sospensione deldi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, a margine dell'Ecofin informale a Varsavia, interpellato su come l'Italia aumenterà la spesa nella. Intende l'del 2% del Pil speso nella? "Certo", ha risposto. Il ministro ha poi escluso che serva una manovra correttiva legata alle minori previsioni di crescita del Paese nel Def (lo 0,6%). "No - ha risposto a una domanda al riguardo -. L'ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di cambiare i nostri profili di contabilità anche in relazione alle previsioni di crescita. Certamente questo ci permette il rientro dell'indebitamento meno significativo di quello che avremmo auspicato.

Potrebbe interessarti anche:

Sui dazi Giorgetti rompe l’asse con Meloni e si allinea a Salvini : «Trattiamo con gli Usa anche senza Europa»

Incassa, dicendo di non essersi arrabbiato come quando perde la sua squadra del cuore (il Southampton) il fatto che mentre lui è in conferenza stampa a spiegare l’intervento sulle bollette di 3 ...

Piano riarmo Ue - Giorgetti frena : “Per difesa serve programma ragionato - no senza una logica”

(Adnkronos) – La difesa e la sicurezza dell'Europa ''implica un programma, per quanto possibile, meditato e ragionato di investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso e non fatte in ...

Ue - Giorgetti : “No a piano di difesa fatto in fretta e furia senza logica”

“Oggi scopriamo che dobbiamo riarmarci perché c’è la minaccia di Putin. Io penso, a proposito del piano di von der Leyen, che bisogna distinguere due cose: gli aiuti all’Ucraina se gli Usa non lo ...

Giorgetti: «Obiettivo è 2% del Pil alla Difesa senza stop al Patto di stabilità Ue». Difesa, Giorgetti: «Meglio aspettare vertice Nato. L'obiettivo? Il 2% di spesa senza clausola di salvaguardia». Giorgetti: "Tutti i dazi fanno male. Trump? Meritiamo molto, non ci aspettiamo niente". Giorgetti: piano per la difesa che mobiliti 200 miliardi, ma non a scapito di sanità o servizi. Aumento spesa per difesa dovrebbe puntare anche a rilancio crescita - Giorgetti. Difesa, l’idea del ministro Giancarlo Giorgetti al G20: un Recovery Plan per rilanciare l’industria. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto ansa.it:) Giorgetti, 'puntiamo a 2% Pil per difesa senza stop al Patto' - "L'obiettivo del ministro Giorgetti è di raggiungere l'obiettivo senza attivare la clausola nazionale" per la sospensione del Patto di stabilità. (ANSA) ...

(Lo segnala msn.com:) Difesa, Giorgetti: «Meglio aspettare vertice Nato. L’obiettivo? Il 2% di spesa senza clausola di salvaguardia» - Il ministro dell’Economia: «Credo che la Commissione debba valutare il fatto che a giugno c'è un vertice Nato in cui si definiranno gli impegni. Forse sarebbe anche il caso di valutare una certa fless ...

(Come riferisce msn.com:) Difesa comune Ue, Giorgetti: "Meglio aspettare il vertice Nato di giugno" - Per il ministro dell'Economia l'obiettivo è "non attivare la clausola di salvaguardia" ...