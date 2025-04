Napoli il Comune premia Venice laureata contro i pregiudizi sulla sindrome di Down

Venice Kristyn Russo, per la determinazione che le ha permesso di raggiungere i suoi obbiettivi. Leggi su Fanpage.it Il sindaco Manfredi ha consegnato un riconoscimento speciale aKristyn Russo, per la determinazione che le ha permesso di raggiungere i suoi obbiettivi.

Napoli - una medaglia per Venice - laureata contro i pregiudizi sulla sindrome di down : “Esempio di tenacia”

"Venice è un esempio, la sua vittoria spiana la strada a tutte le persone che a causa di fragilità e disabilità combattono contro l'inadeguatezza della società". Per questo motivo riceverà la ...

Napoli, il Comune premia Venice, laureata contro i pregiudizi sulla sindrome di Down. I sogni non hanno barriere, Napoli premia Venice: ragazza con sindrome di down laureata in Scienze dell'Educazione.

