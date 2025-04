Mal comune mezzo dazio | la Cina alza la voce ma Trump rasserena | Xi è un mio vecchio amico…

Cina ha rincarato la dose sui dazi dopo aver annunciato tariffe aggiuntive al 125% su tutti i prodotti importati dagli Usa, ma Donald Trump non sembra essere preoccupato dalla contromossa di Pechino. “Credo che arriveremo a qualcosa di positivo”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto in Florida a proposito dei rapporti complessi con la Cina. Il presidente americano ha detto di essere “ottimista” sulla possibilità di un accordo con il Dragone per mettere fine alla guerra dei dazi, come aveva già anticipato la Casa Bianca. Il presidente americano ha poi offerto un’altra rassicurazione alla stampa, ricordando di essere andato d’accordo con Xi Jin ping in passato. «È un mio amico da molto tempo. Penso che finiremo per trovare un accordo che sia molto positivo per entrambi i Paesi». Secoloditalia.it - Mal comune, mezzo dazio: la Cina alza la voce, ma Trump rasserena: “Xi è un mio vecchio amico…” Leggi su Secoloditalia.it Laha rincarato la dose sui dazi dopo aver annunciato tariffe aggiuntive al 125% su tutti i prodotti importati dagli Usa, ma Donaldnon sembra essere preoccupato dalla contromossa di Pechino. “Credo che arriveremo a qualcosa di positivo”, ha dettoai giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto in Florida a proposito dei rapporti complessi con la. Il presidente americano ha detto di essere “ottimista” sulla possibilità di un accordo con il Dragone per mettere fine alla guerra dei dazi, come aveva già anticipato la Casa Bianca. Il presidente americano ha poi offerto un’altra rassicurazione alla stampa, ricordando di essere andato d’accordo con Xi Jin ping in passato. «È un mio amico da molto tempo. Penso che finiremo per trovare un accordo che sia molto positivo per entrambi i Paesi».

