Green Energy Day più sicura ed ecologica | alla scoperta della scuola Arcobaleno ' a consumo zero'

scuola dell’infanzia statale Arcobaleno per far toccare con mano ai visitatori l’importante intervento di riqualificazione sismica ed energetica effettuato dall’E.S.Co del Gruppo Hera.Leggi la notizia Forlitoday.it - Green Energy Day, più sicura ed ecologica: alla scoperta della scuola Arcobaleno, 'a consumo zero' Leggi su Forlitoday.it Sabato è stata aperta al pubblico ladell’infanzia stataleper far toccare con mano ai visitatori l’importante intervento di riqualificazione sismica ed energetica effettuato dall’E.S.Co del Gruppo Hera.Leggi la notizia

