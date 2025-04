A Verissimo solo Helena e Javier dopo la finale! Che fine hanno fatto gli altri gieffini? Cosa sarebbe successo

altri ex gieffini non hanno partecipato a Verissimo come Helena e Javier? L'articolo A Verissimo solo Helena e Javier dopo la finale! Che fine hanno fatto gli altri gieffini? Cosa sarebbe successo proviene da Novella 2000. Novella2000.it - A Verissimo solo Helena e Javier dopo la finale! Che fine hanno fatto gli altri gieffini? Cosa sarebbe successo Leggi su Novella2000.it Perché gliexnonpartecipato acome? L'articolo Ala! Chegliproviene da Novella 2000.

Potrebbe interessarti anche:

“Verissimo” - Helena Prestes fa una drammatica rivelazione sull’ex : cosa le ha fatto

News tv. Helena Prestes, a “Verissimo” la drammatica rivelazione sull’ex fidanzato: cosa le ha fatto – Unica concorrente dopo la finale del Grande Fratello ad essere stata invitata da Silvia ...

Grande Fratello : Jessica Morlacchi si racconta a Verissimo e svela il conflitto con Helena Prestes

La cantante ha raccontato a Silvia Toffanin gli ultimi giorni trascorsi nella Casa più spiata d'Italia e la decisione di abbandonare il reality show. Jessica Morlacchi ha intrapreso l'avventura al ...

Helena Prestes chi è - a Verissimo la seconda classificata del Grande Fratello

(Adnkronos) – Helena Prestes sarà ospite oggi, domenica 6 aprile, a Verissimo. La modella brasiliana, direttamente dalla Casa del Grande Fratello, arriva nello studio di Silvia Toffanin per parlare ...

Helena Prestes a Verissimo: «Il mio ex mi ha rotto il coccige ma ho comunque fatto le sfilate perché dovevo lavorare». Helena Prestes a Verissimo: «Mio padre e il mio ex erano due violenti». Helena Prestes a Verissimo, tra la mancata vittoria al GF e il dolore per il rapporto perduto con la madre. Helena Prestes a Verissimo: «Il mio ex mi ha rotto il coccige, ma ho sfilato comunque perché dovevo lavorare». Nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: "Pochi giorni e non ci vediamo più". Grande Fratello, Helena Prestes: «Il mio ex mi ha rotto il coccige, ma ho sfilato comunque». Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Grande Fratello, Helena Prestes si racconta a Verissimo: "Javier è il mio sorriso quotidiano, mia madre non mi parla più" - Dopo l'esperienza al GF, Helena Prestes si è raccontata a Verissimo, rivelando alcuni retroscena sulla sua vita privata. Ecco cosa ha raccontato la modella ed ex gieffina.

(Secondo quanto riportato da ilmessaggero.it:) Helena Prestes a Verissimo: «Il mio ex mi ha rotto il coccige, ma ho sfilato comunque perché dovevo lavorare» - Torna come ogni sabato l'appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Da Ilary Blasi a Federica Brignone, saranno moltissimi gli ospiti in studio. Tra ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Helena Prestes a Verissimo, tra la mancata vittoria al GF e il dolore per il rapporto perduto con la madre - Helena Prestes si racconta a Silvia Toffanin: dalla finale del Grande Fratello al difficile passato in Brasile, tra sogni, delusioni familiari e il coraggio di ricominciare sempre.