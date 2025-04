L’impresa di Rotice passa sotto il controllo giudiziario | Non risulta che sia ‘scesa a patti’ con la mafia

passa sotto il controllo giudiziario la società dell’ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, raggiunta da un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia lo scorso 4 dicembre. La terza Sezione Penale del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale per la Prevenzione, presieduta dal. Foggiatoday.it - L’impresa di Rotice passa sotto il controllo giudiziario: “Non risulta che sia ‘scesa a patti’ con la mafia” Leggi su Foggiatoday.it illa società dell’ex sindaco di Manfredonia Gianni, raggiunta da un’interdittiva antiemessa dalla Prefettura di Foggia lo scorso 4 dicembre. La terza Sezione Penale del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale per la Prevenzione, presieduta dal.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti TV Total Audience | Sabato 18 Gennaio 2025. C’è Posta per Te sale dal 31.26 al 31.31% (+52k) - Ora o Mai Più passa dal 17.27 al 17.19% (+12k)

Nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2025, su Rai1 la seconda puntata di Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone, in onda dalle 21:34 alle 1:11, ha conquistato 2.432.000 spettatori pari al ...

LIVE Cobolli-Lajovic 6-4 - 4-2 - ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA : l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire. 15-30 Molto profondo l’attacco dell’azzurro. 15-15 Ace! 0-15 Totalmente fuori giri il dritto. In battuta ...

Atp Montecarlo - Super Berrettini contro Zverev. Passa il turno anche Cobolli - Sonego eliminato

A Montecarlo anche oggi tre italiani in campo. Lorenzo Sonego perde in tre set contro lo spagnolo Martinez. Flavio Cobolli supera il serbo Lajovic. Matteo Berrettini battendo Navone ieri pomeriggio ...

L’impresa di Rotice passa sotto il controllo giudiziario: “Non risulta che sia ‘scesa a patti’ con la mafia”. ROTICE Interdittiva antimafia e appalti revocati: il TAR sospende il provvedimento. La vicenda della Gianni Rotice srl. "Giù le mani", le dichiarazioni che hanno inguaiato i fratelli Rotice. "Lino mi disse: 'Dovete dare una mano a Gianni'". Manfredonia, interdittiva antimafia per l’impresa dell’ex sindaco Rotice. Legali annunciano ricorso. La "stretta di mano" sul 'Guarda che Luna' che inguaia Rotice e suo fratello. Operaio morto schiacciato da lastra di calcestruzzo, Gianni Rotice rinviato a giudizio per omicidio colposo. Ne parlano su altre fonti