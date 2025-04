Prendere lo stipendio anche senza lavorare | com’è andato l’esperimento sul reddito di base in Germania

Germania una no profit ha provato a dare a 122 persone, per tre anni, una paga da 1.200 euro al mese a prescindere da quello che facevano, come li usavano e quanti soldi prendevano lavorando. Il risultato suggerisce che, anche con un reddito di base, le persone continuano a lavorare o studiare. Leggi su Fanpage.it Inuna no profit ha provato a dare a 122 persone, per tre anni, una paga da 1.200 euro al mese a prescindere da quello che facevano, come li usavano e quanti soldi prendevano lavorando. Il risultato suggerisce che,con undi, le persone continuano ao studiare.

