Lazio-Roma, Baroni: "In questo momento loro sono i più bravi di tutti, ma noi siamo determinati nel batterli"

Domani, domenica 13 aprile, è in programma il derby traper la 32ª giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida, il tecnico dei biancocelesti Marcoha parlato in conferenza stampa: “Non credo che storicamente ci sia stato un derby giocato così in maniera ravvicinata dopo una partita di coppa. Non fa niente, il derby si può giocare dopo un’altra partita perché è una gara straordinaria. Credo che quella giocata in casa come stracittadina ci darà un’energia inimmaginabile e i tifosi ci aiuteranno“. Sui cambiamenti rispetto al ko in Europa League: “Dopo il Bodø ho detto che avremmo visto un’altra partita, non voglio attaccarmi agli alibi però è chiaro che alcune condizioni erano sfavorevoli per noi, basta vedere come Vecino sia scivolato. Rispetto all’Europa League, sarà un’altra gara in quel senso.