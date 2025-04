Lanazione.it - Pieve Classica verso il gran finale

Arezzo, 12 aprile 2025 – Si stanno per accendere per l'ultima volta i riflettori della stagione dial teatro Papini di. Anche quest'anno sono stati ospitatidi musicisti: la tromba di Flavio Boltro, il cantautore Nino Buonocore, che ha coinvolto il pubblico con i suoi brani più celebri; la Compagnia Italiana di Operette che ha reso la serata frizzante e allegra con i "Tre Tenori e un Intruso", il trio Stefano Sabatini Jazz, tredi artisti guidati dal noto pianista omonimo che da decenni si distinguono a livello nazionale ed internazionale, non tralasciando poi la serata dalla voce spleidida di una cantante"misteriosa" dal titolo "Normalmente musica"; passando poi ai tanti giovani sul palco, Il trio Calliope, re ragazze giovanissime che si sono esibite con un programma tutto al femminile di musica contemporanea e il Cinecittà trio, che ci ha riportato indietro nel tempo tra le colonne sonore più celebri del cinema.