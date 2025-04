LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | scatta la FP3 le Ferrari provano ad avvicinarsi alle McLaren

DIRETTA LIVE14.39 Lewis Hamilton chiude il suo primo giro con le gomme soft tornando ai box. Stava effettuando un giro decisamente più veloce rispetto a Ocon.14.38 Ocon sale al comando in 1:36.409 con 1.416 su Bearman. Parte Hamilton con il record nel T1.14.36 Bearman chiude il primo giro della FP3 con il tempo di 1:37825. Attendiamo la risposta di Hamilton con le soft nuove14.35 Entra in azione anche la seconda Haas, quella di Ocon. Ecco Hamilton con le soft!14.34 Il solo Bearman con la Haas in azione. Il britannico è in pista con le gomme hard.14.33 Il primo a scendere in pista è Bearman. La Ferrari, giova ricordarlo, ha un set di gomme soft nuove in meno dei rivali. 5 contro 6.14.32 A sensazione i piloti gireranno poco per tenersi il maggior numero di set di pneumatici visto l’enorme degrado messo in mostra ieri. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: scatta la FP3, le Ferrari provano ad avvicinarsi alle McLaren Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 Lewis Hamilton chiude il suo primo giro con le gomme soft tornando ai box. Stava effettuando un giro decisamente più veloce rispetto a Ocon.14.38 Ocon sale al comando in 1:36.409 con 1.416 su Bearman. Parte Hamilton con il record nel T1.14.36 Bearman chiude il primo giro della FP3 con il tempo di 1:37825. Attendiamo la risposta di Hamilton con le soft nuove14.35 Entra in azione anche la seconda Haas, quella di Ocon. Ecco Hamilton con le soft!14.34 Il solo Bearman con la Haas in azione. Il britannico è in pista con le gomme hard.14.33 Il primo a scendere in pista è Bearman. La, giova ricordarlo, ha un set di gomme soft nuove in meno dei rivali. 5 contro 6.14.32 A sensazione i piloti gireranno poco per tenersi il maggior numero di set di pneumatici visto l’enorme degrado messo in mostra ieri.

