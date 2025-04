Sebastiano Visintin indagato Sterpin | ‘Da tre anni aspettavo questo momento’

anni aspettavo questo momento. Bene, anche se è sempre troppo tardi perché questa cosa devono credere farla gli investigatori di allora e invece si sono dimostrati almeno negligenti, altrimenti si sarebbero accorti di tutte le incongruenze del caso" – così Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, commentando la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Sebastiano Visintin. Claudio Sterpin ringrazia il fratello di Liliana ResinovichSterpin ha ringraziato il fratello di Liliana, Sergio, e altri parenti "che si sono sempre battuti in modo forte per evitare la cremazione del corpo di Liliana. Altrimenti il ??caso non avrebbe mai avuto" questo sviluppo. "É dunque grazie a loro – ha proseguito – se il caso non è stato archiviato".

