Incidente sul Gran Zebrù | Escursionista travolta da una valanga in corso le operazioni di soccorso

Incidente si è verificato oggi sul Gran Zebrù, una delle vette più iconiche del gruppo dell’Ortles, al confine tra Alto Adige e Lombardia. Una valanga si è staccata dal versante altoatesino della montagna, travolgendo un’Escursionista che si trovava nella zona. La persona coinvolta, di cui ancora non si conosce l’identità, dovrebbe essere una donna, secondo le prime informazioni. Si trovava lungo il percorso che risale la montagna dal versante che sovrasta l’abitato di Solda, una località ai piedi del Gran Zebrù.Immediatamente dopo il distacco della neve, sono stati attivati i soccorsi: le squadre di soccorritori alpini sono arrivate sul posto e hanno iniziato le ricerche sotto la massa nevosa. La speranza è di trovare la donna in vita, ma le condizioni sono difficili a causa delle enormi quantità di neve che si sono staccate dalla montagna. Thesocialpost.it - Incidente sul Gran Zebrù: Escursionista travolta da una valanga, in corso le operazioni di soccorso Leggi su Thesocialpost.it Un tragicosi è verificato oggi sul, una delle vette più iconiche del gruppo dell’Ortles, al confine tra Alto Adige e Lombardia. Unasi è staccata dal versante altoatesino della montagna, travolgendo un’che si trovava nella zona. La persona coinvolta, di cui ancora non si conosce l’identità, dovrebbe essere una donna, secondo le prime informazioni. Si trovava lungo il perche risale la montagna dal versante che sovrasta l’abitato di Solda, una località ai piedi del.Immediatamente dopo il distacco della neve, sono stati attivati i soccorsi: le squadre di soccorritori alpini sono arrivate sul posto e hanno iniziato le ricerche sotto la massa nevosa. La speranza è di trovare la donna in vita, ma le condizioni sono difficili a causa delle enormi quantità di neve che si sono staccate dalla montagna.

