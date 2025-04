Caso Scommesse Di Maria e Paredes smentiscono | Mai fatte scommesse di nessun tipo

Maria e Paredes smentiscono ogni coinvolgimento nel Caso scommesse. Dagli ultimi aggiornamenti, sarebbero almeno 12 i calciatori di Serie A (o ex Serie A) che hanno avuto con le scommesse illegali. Lo stesso giro di scommesse che ha portato alla squalifica di Fagioli e Tonali.La smentita di Peredes e Di MariaAngel Di Maria, ex attaccante della Juventus oggi al Benfica è stato inserito tra i nuovi indagati del Caso scommesse. Su Instagram l’argentino ha voluto precisare su Instagram la propria posizione: «Rispetto a quanto riportato da alcuni giornali, voglio chiarire che non ho mai fatto scommesse illegali di alcun tipo».Screen dal profilo ufficiale di Angel Di MariaLeggi anche: Fagioli diffondeva tra i calciatori i siti illegali di scommesse in cambio di denaro (Repubblica)Lo stesso ha fatto Leandro Paredes, oggi alla Roma ma ai tempi dei fatti in bianconero, ha voluto ribadire sui social come «in merito a quanto diffuso da alcuni organi di stampa intendo chiarire che non ho mai effettuato scommesse di alcun tipo». Ilnapolista.it - Caso Scommesse, Di Maria e Paredes smentiscono: «Mai fatte scommesse di nessun tipo» Leggi su Ilnapolista.it Diogni coinvolgimento nel. Dagli ultimi aggiornamenti, sarebbero almeno 12 i calciatori di Serie A (o ex Serie A) che hanno avuto con leillegali. Lo stesso giro diche ha portato alla squalifica di Fagioli e Tonali.La smentita di Peredes e DiAngel Di, ex attaccante della Juventus oggi al Benfica è stato inserito tra i nuovi indagati del. Su Instagram l’argentino ha voluto precisare su Instagram la propria posizione: «Rispetto a quanto riportato da alcuni giornali, voglio chiarire che non ho mai fattoillegali di alcun».Screen dal profilo ufficiale di Angel DiLeggi anche: Fagioli diffondeva tra i calciatori i siti illegali diin cambio di denaro (Repubblica)Lo stesso ha fatto Leandro, oggi alla Roma ma ai tempi dei fatti in bianconero, ha voluto ribadire sui social come «in merito a quanto diffuso da alcuni organi di stampa intendo chiarire che non ho mai effettuatodi alcun».

