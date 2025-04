Agi.it - Casini: "Via dalla Nazionale chi è coinvolto nelle scommesse". Gli utenti su Fb, "voi politici dovreste per primi dare l'esempio"

AGI - Premette che "la presunzione d'innocenza vale per tutti, anche per i giocatori di calcio" e che "anche chi sbaglia ha diritto a una riabilitazione professionale, dopo aver pagato i propri conti con la giustizia", ma poi Pier Ferdinandolascia partire l'affondo:"Credo che ladi calciobbe un segnale di serietà e di rispetto per tutti gli italiani escludendo chi è statoin questa inqualificabile vicenda di", dice. L'daai giovani "Chi gioca ine veste la maglia azzurra - sottolinea ancora, sempre su Facebook, l'ex presidente della Camera - deve essere unper tanti giovani che oggi vedono ragazzi come loro, privilegiati oltre ogni misura," aggiunge. "Comportarsi in modo indegno è inaccettabile". I commenti aLe parole dihanno raccolto commenti positivi ma non manca chi ha colto l'occasione per stigmatizzare l'atteggiamento di alcuni rappresentanti della classe politica.