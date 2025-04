LIVE Superbike GP Olanda 2025 in DIRETTA | TRIPLETTA ITALIANA! Bulega inattaccabile Locatelli e Petrucci battono Razgatlioglu!

DIRETTA LIVE14.35 Stupendo, spettacolare il trionfo di Bulega seguito dagli altri due azzurri: Locatelli e Petrucci. Razgatlioglu non ne ha per attaccare il trio italiano, almeno per oggi. Sfortunato Bassani che scivola quando si trovava in lotta per il quarto posto, nonostante un ritmo da primo in classifica. Da segnalare che nelle ultime curve, Bulega ha alzato la gamba destra facendo finta di cadere, ma era tutto uno scherzo.14.34 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:1 11 Bulega LEAD 1’36.8392 55 Locatelli 7.801 1’36.8633 9 Petrucci 14.827 1’37.1994 1 Razgatlioglu 17.137 1’38.7395 7 LECUONA 22.653 1’36.9686 97 VIERGE 22.865 1’36.9767 77 AEGERTER 23.248 1’36.9758 87 GARDNER 23.854 1’37.8369 60 VAN DER MARK 29.120 1’38.96110 45 REDDING 34.607 1’39.64811 22 LOWES 35. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: TRIPLETTA ITALIANA! Bulega inattaccabile, Locatelli e Petrucci battono Razgatlioglu! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Stupendo, spettacolare il trionfo diseguito dagli altri due azzurri:non ne ha per attaccare il trio italiano, almeno per oggi. Sfortunato Bassani che scivola quando si trovava in lotta per il quarto posto, nonostante un ritmo da primo in classifica. Da segnalare che nelle ultime curve,ha alzato la gamba destra facendo finta di cadere, ma era tutto uno scherzo.14.34 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:1 11LEAD 1’36.8392 557.801 1’36.8633 914.827 1’37.1994 117.137 1’38.7395 7 LECUONA 22.653 1’36.9686 97 VIERGE 22.865 1’36.9767 77 AEGERTER 23.248 1’36.9758 87 GARDNER 23.854 1’37.8369 60 VAN DER MARK 29.120 1’38.96110 45 REDDING 34.607 1’39.64811 22 LOWES 35.

