Cina-ASEAN | rapporto cooperazione porta risultati fruttuosi e win-win

cooperazione regionale tra la Cina e l’ASEAN ha prodotto risultati fruttuosi e win-win grazie al doppio impulso del Partenariato economico globale regionale (RCEP) e dell’iniziativa della Via della seta marittima, secondo un rapporto pubblicato ieri dallo Xinhua Institute, il think tank dell’agenzia di stampa Xinhua. Come accordo di libero scambio piu’ grande al mondo, il RCEP ha strutturalmente rafforzato l’integrazione economica regionale attraverso la facilitazione istituzionalizzata del commercio e degli investimenti e il coordinamento normativo, afferma il rapporto intitolato “RCEP e la visione della Via della seta marittima: nuove frontiere per la cooperazione Cina-ASEAN”. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del RCEP, il livello di liberalizzazione del commercio e la portata degli scambi di beni tra Cina e ASEAN sono aumentati costantemente, afferma il rapporto, aggiungendo che nel 2024 la Cina e l’ASEAN si sono confermati reciprocamente come principali partner commerciali per il quinto anno consecutivo. Romadailynews.it - Cina-ASEAN: rapporto, cooperazione porta risultati fruttuosi e win-win Leggi su Romadailynews.it Laregionale tra lae l’ha prodottoe win-win grazie al doppio impulso del Partenariato economico globale regionale (RCEP) e dell’iniziativa della Via della seta marittima, secondo unpubblicato ieri dallo Xinhua Institute, il think tank dell’agenzia di stampa Xinhua. Come accordo di libero scambio piu’ grande al mondo, il RCEP ha strutturalmente rafforzato l’integrazione economica regionale attraverso la facilitazione istituzionalizzata del commercio e degli investimenti e il coordinamento normativo, afferma ilintitolato “RCEP e la visione della Via della seta marittima: nuove frontiere per la”. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del RCEP, il livello di liberalizzazione del commercio e lata degli scambi di beni trasono aumentati costantemente, afferma il, aggiungendo che nel 2024 lae l’si sono confermati reciprocamente come principali partner commerciali per il quinto anno consecutivo.

