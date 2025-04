Tabellone Atp Monaco 2025 | risultati e accoppiamenti

Tabellone principale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera 2025, in programma sulla terra rossa della città tedesca dal 14 al 20 aprile. Matteo Berrettini ha dato forfait dopo i problemi fisici accusati a Montecarlo contro Musetti, dunque a difendere i colori azzurri saranno Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi vincitori una settimana fa rispettivamente a Bucarest e Marrakech. Diversi i giocatori di livello presenti, a cominciare dal numero 3 del ranking Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo. A contendergli il titolo però ci sarà una nutrita concorrenza, composta da Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Francisco Cerundolo e il campione di Miami Jakub Mensik. Il campione in carica è il padrone di casa Jan-Lennard Struff, che vinse lo scorso anno l’unico torneo Atp della carriera. Leggi su Sportface.it Ilprincipale del torneo Atp 500 didi Baviera, in programma sulla terra rossa della città tedesca dal 14 al 20 aprile. Matteo Berrettini ha dato forfait dopo i problemi fisici accusati a Montecarlo contro Musetti, dunque a difendere i colori azzurri saranno Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi vincitori una settimana fa rispettivamente a Bucarest e Marrakech. Diversi i giocatori di livello presenti, a cominciare dal numero 3 del ranking Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo. A contendergli il titolo però ci sarà una nutrita concorrenza, composta da Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Francisco Cerundolo e il campione di Miami Jakub Mensik. Il campione in carica è il padrone di casa Jan-Lennard Struff, che vinse lo scorso anno l’unico torneo Atp della carriera.

Potrebbe interessarti anche:

Monaco : “Alcaraz non ha risolto i problemi - Rune non mi convince. Musetti ha un buon tabellone”

Nella puntata odierna relativa ai tornei ATP Masters 1000 statunitensi di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido Monaco, giornalista ...

Sorteggio tabellone Monaco di Baviera : gli avversari di Berrettini e Cobolli

BMW Open, è tutto pronto all’MTTC Iphitos per il torneo di Monaco, alla sua prima edizione come Atp 500: il sorteggio degli italiani. Matteo Berrettini non vedeva l’ora. Era impaziente di transitare ...

Friburgo-Bayern Monaco (sabato 25 gennaio 2025 ore 15 : 30) : formazioni - quote - pronostici

Momento decisivo della stagione e in Bundesliga il Bayern Monaco capolista cerca di mantenere intatto il vantaggio sul Leverkusen nella difficile trasferta di Friburgo. I breisgau ...

Internazionali di Monaco di Baviera 2025: programma, dove vedere le partite di Matteo Berrettini e degli italiani in diretta · Tennis ATP. ATP Monaco, il tabellone: Zverev inizia con Muller, Darderi con Lehecka. Cobolli aspetta un qualificato. A completare il tabellone. Lorenzo Musetti ai quarti del Montecarlo Masters 2025: programma, orario e dove vedere il match con Stefanos Tsitsipas · Tennis ATP. Masters 1000 Monte Carlo 2025: calendario, tabellone, dove vederlo e favoriti. Sorteggio Atp Montecarlo, Berrettini e Musetti dalla parte di Djokovic e Zverev. Tutti gli avversari degli italiani. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da sportface.it:) Tabellone Atp Monaco 2025: risultati e accoppiamenti - Il tabellone principale dell’Atp 500 di Monaco 2025, in programma sulla terra rossa bavarese dal 14 al 20 aprile ...

(Lo rende noto ilveggente.it:) Sorteggio tabellone Monaco di Baviera: gli avversari di Berrettini e Cobolli - BMW Open, è tutto pronto all’MTTC Iphitos per il torneo di Monaco, alla sua prima edizione come Atp 500: il sorteggio degli italiani. Matteo Berrettini non vedeva l’ora. Era impaziente di transitare d ...

(Stando a quanto scrive oasport.it:) ATP Monaco, Matteo Berrettini rinuncia, Cobolli e Darderi presenti. Zverev testa di serie n.1 - La stagione sulla terra rossa entra sempre più nel vivo e, con il torneo di Montecarlo prossimo all'epilogo, la prossima settimana assisteremo ad altri ...