Liberoquotidiano.it - Nei salotti rossi si cercano nuove idee per mettere Trump alla sbarra

Leggi su Liberoquotidiano.it

In questi giorni se vuoi essere preso sul serio all'aperitivo dei Buoni devi pronunciare due parole, possibilmente con sguardo accigliato e tono solenne: «insider trading». Se poi aggiungi «e anche aggiotaggio» (la congiunzione serve a suggerire che conosci la distinzione tra i due reati finanziari, pure se non ne hai la minima idea) rischi di vederti recapitata a casa la tessera ad honorem del Pd. Essì, perché l'isteria anti-iana sta compiendo un salto di qualità, sta diventando espressamente isteria manettara, come nella migliore tradizione dell'establishment progressista italico da (almeno) trent'anni. E allora l'auspicio che monta nelle redazioni, viene rimbalzato nei talk televisivi, spunta nelle comunicazioni di esponenti politici, è un tintinnio unico, sempre più insistente, sempre più corale (lo spirito gregario è il vero collante della tribù radical): The Donald