Caso Resinovich marito indagato | Sono tranquillo Sterpin | Aspettavo questo momento

marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022, appare tranquillo. Raggiunto telefonicamente dall’Ansa, Visintin ha detto di trovarsi in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i triestini. "Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Ma non Sono preoccupato - ha aggiunto riferendosi all’inchiesta -. La vicenda è ingigantita, vediamo”. Visintin ha spiegato di essere partito oggi alle 6,30 da Trieste e di essere arrivato in albergo nella zona di Villacco (Villach) dopo due ore. "Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago. Tg24.sky.it - Caso Resinovich, marito indagato: "Sono tranquillo". Sterpin: "Aspettavo questo momento" Leggi su Tg24.sky.it Il giorno dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, Sebastiano Visintin, ildi Liliana, la donna di 63 anni trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022, appare. Raggiunto telefonicamente dall’Ansa, Visintin ha detto di trovarsi in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i triestini. "venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Ma nonpreoccupato - ha aggiunto riferendosi all’inchiesta -. La vicenda è ingigantita, vediamo”. Visintin ha spiegato di essere partito oggi alle 6,30 da Trieste e di essere arrivato in albergo nella zona di Villacco (Villach) dopo due ore. "Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago.

