Lapresse.it - Violenza donne, 1 uomo su 3 è spaventato dalla propria aggressività

Leggi su Lapresse.it

Il 50,5% degli uomini dichiara di non aver mai provato timore rispetto alla; mentre una quota considerevole, pari al 35,2%, riferisce di averne avuto paura almeno una volta o qualche volta, segnalando una certa consapevolezza dell’impatto del proprio comportamento. Inoltre, una minoranza non trascurabile mostra una relazione più complessa con il proprio controllo emotivo: l’11,5% degli intervistati afferma di aver avuto frequentemente paura della, mentre il 2,8% riporta di provarlo regolarmente. È quanto emerge dall’indagine Eurispes ‘Dimensione– Uomini sempre più fragili e spaesati’ che mostra un quadro preoccupante. L’indagine EurispesL’indagine campionaria è stata realizzata su un campione probabilistico di uomini residenti in Italia, stratificato in base alla distribuzione della popolazione per area geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole) e per fasce d’età, risultante dai dati dell’ultimo Censimento Istat.