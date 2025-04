Migranti Piantedosi | L’utilizzo delle fascette è una pratica normalissima

L’utilizzo delle fascette? È una normalissima pratica, fa parte delle procedure operative che adottano in loro piena autonomia gli operatori. E non è da parte mia un prendere le distanze, rivendico e condivido”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa al termine della riunione dei ministri dell’Interno dei Paesi del Med5 a Napoli, sul ricorso alla fascette per ammanettare i Migranti trasferiti in Albania.“Si tratta di persone che venivano trasferite in una condizione di limitazione della libertà personale – ha sottolineato Piantedosi anche per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, e non limitarne la loro libertà di movimento significava esporre il personale di polizia alla possibilità di dover surrogare con l’azione diretta alle possibili azioni che queste persone potevano mettere in campo. Lapresse.it - Migranti, Piantedosi: “L’utilizzo delle fascette è una pratica normalissima” Leggi su Lapresse.it ? È una, fa parteprocedure operative che adottano in loro piena autonomia gli operatori. E non è da parte mia un prendere le distanze, rivendico e condivido”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo, in conferenza stampa al termine della riunione dei ministri dell’Interno dei Paesi del Med5 a Napoli, sul ricorso allaper ammanettare itrasferiti in Albania.“Si tratta di persone che venivano trasferite in una condizione di limitazione della libertà personale – ha sottolineatoanche per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, e non limitarne la loro libertà di movimento significava esporre il personale di polizia alla possibilità di dover surrogare con l’azione diretta alle possibili azioni che queste persone potevano mettere in campo.

Potrebbe interessarti anche:

Nato - Rutte non si arrende sull’aumento delle spese militari : “La soglia sarà più del 2%”

Il segretario generale della Nato ha ribadito la necessità di innalzare la soglia del Pil dedicata alle spese militari, perché il 2% risulta ora insufficiente per fronteggiare le sfide future. "Per ...

A Bruxelles scoppia il caso delle lobby green pagate dalla Commissione Ue

Bruxelles. “La questione è semplice: il legislatore, ovvero Timmermans, si è messo a fare anche il lobbista per la sua legge, ovvero il Green Deal, e questo non va bene”. Così l’eurodeputa... ...

Calearo - l’imprenditore (ex Pd) delle antenne : “Jobs act positivo. I problemi del lavoro sono altri”

Roma. “Chi lavora e non fatica, chi è garantito, insomma una buona parte della classe dirigente di questo paese, sceglie ancora il Pd. Chi invece lavora per davvero, come l’operaio o il piccolo ...

Migranti, Piantedosi: "L'utilizzo delle fascette è una pratica normalissima" - LaPresse. Piantedosi: le fascette ai migranti trasferiti in Albania? Piena regolarità e conformità. Polsi legati ai migranti in Albania, Piantedosi: “Normale”. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Migranti, Piantedosi: “L’utilizzo delle fascette è una pratica normalissima” - “L’utilizzo delle fascette? È una normalissima pratica, fa parte delle procedure operative che adottano in loro piena autonomia gli operatori. E non è da parte mia un prendere le distanze, rivendico e ...

(Da una nota di askanews.it si apprende che:) Piantedosi: le fascette ai migranti trasferiti in Albania? Piena regolarità e conformità - Roma, 12 apr. (askanews) – “I migranti portati in Albania con le mani legate da fascette? E’ una normalissima pratica, fa parte delle procedure operative che adottano in loro piena autonomia gli opera ...

(Dalle pagine di ansa.it si apprende che:) A Napoli i lavori di Med 5, Piantedosi: 'La priorità è il contrasto ai trafficanti di esseri umani' - Ai ministri dell'Interno di Cipro, Grecia, Malta e Spagna: "Riconosciuta la necessità di rafforzare Frontex" (ANSA) ...