"Mamma c'è un rumore in cameretta". L'orrore nella stanza della bimba, agghiacciante

Un’inquietante scoperta ha sorpreso una famiglia a Charlotte,Carolina del Nord, quando la loro bambina di soli 3 anni ha cominciato a lamentarsi di strani rumori provenienti dalla sua. Inizialmente, i genitori, Ashley Massis Class e suo marito, pensavano che la figlia stesse semplicemente usando la sua fantasia. “Le abbiamo anche dato una bottiglia d’acqua e le abbiamo detto che era uno spray che avrebbe potuto utilizzare durante la notte per neutralizzare qualsiasi mostro”, ha spiegato la donna, come riporta il magazine People.Tuttavia, con il passare dei mesi, Ashley notò qualcosa di strano: alcune api venivano avvistate nelle vicinanzesoffittaloro casa in campagna. A quel punto, ha iniziato a sospettare che la bambina potesse effettivamente sentire il ronzio delle api.