LIVE Musetti-De Minaur ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | Alcaraz avanti di un set poi l’azzurro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell'ATP di Montecarlo 2025 tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur. Chi vince affronterà nell'atto conclusivo di sicuro uno spagnolo: o Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina. Per l'Italia si tratta della seconda semifinale consecutiva nel Principato, dopo che nel 2024 Jannik Sinner fu sconfitto tra le polemiche dal greco Stefanos Tsitsipas, eliminato in questa edizione ai quarti proprio da Musetti.Sono due i precedenti tra Musetti e De Minaur: il bilancio è in perfetta parità sull'1-1. Nel 2022, al 1° turno degli Australian Open, il padrone di casa si impose per 3-6, 6-3, 6-0, 6-3.

