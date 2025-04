LIVE Cremonese-Inter Primavera 0-1 | Quieto infortunato cambio

LIVE di Cremonese-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 33 di campionato. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.LIVE Cremonese-Inter Primavera 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP65? Ancora Venturini prova a far male con l’inserimento. Entra in area, crossa rasoterra ma il difensore respinge con Spinacce a porta vuota.63? Infortunio per Quieto, costretto a uscire dal campo assieme allo staff medico. Entra al suo posto Topalovic.58? De Pieri scarta un difensore, serve Mosconi che lascia andare il sinistro incrociando sul secondo palo. Palla di poco fuori!55? Calligaris esce su un lancio in verticale e salva l’Inter da un’occasione della Cremonese.50? Gabbiani viene ammonito.14.02 INIZIA IL SECONDO TEMPO!14.01 Due cambi. Inter-news.it - LIVE Cremonese-Inter Primavera 0-1: Quieto infortunato, cambio Leggi su Inter-news.it Inizia ildi, partita valida per la giornata numero 33 di campionato. Come di consueto segui su-News.it la cronaca testuale.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP65? Ancora Venturini prova a far male con l’inserimento. Entra in area, crossa rasoterra ma il difensore respinge con Spinacce a porta vuota.63? Infortunio per, costretto a uscire dal campo assieme allo staff medico. Entra al suo posto Topalovic.58? De Pieri scarta un difensore, serve Mosconi che lascia andare il sinistro incrociando sul secondo palo. Palla di poco fuori!55? Calligaris esce su un lancio in verticale e salva l’da un’occasione della.50? Gabbiani viene ammonito.14.02 INIZIA IL SECONDO TEMPO!14.01 Due cambi.

