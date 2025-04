Reggio Calabria celebra Corrado Alvaro e ricorda l' anniversario dalla nascita dello scrittore

In occasione del 130esimo anniversario dalla nascita di Corrado Alvaro, la Fondazione a lui intitolata, l'associazione culturale Anassilaos e la Biblioteca comunale Pietro De Nava, in collaborazione con il Cis Calabria e il Comune di Reggio Calabria, hanno promosso le Giornate Alvariane.

Reggio Calabria celebra Corrado Alvaro e ricorda l'anniversario dalla nascita dello scrittore. San Luca, dopo lo scioglimento nominata la triade commissariale. Gli splendidi 90 anni del prof. Corrado Calabrò. Giusy Staropoli Calafati celebra l'Italia e Corrado Alvaro nel suo nuovo romanzo. Reggio, il ‘Da Vinci’ celebra i 100 anni con ospiti e attività scientifiche. Musica: alla Chiesa Luterana di Napoli il concerto “Rosso Verticale” celebra la figura di Luciana Renzetti. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia citynow.it ha pubblicato che:) Reggio, le ‘Giornate Alvariane’ per i 130 anni dalla nascita di Corrado Alvaro - Evento culturale con interventi accademici, letture, visita guidata e corona d’alloro al monumento in Piazza Indipendenza ...

(Risulta da fonti di strettoweb.com che:) Reggio Calabria, webinar per i 130 anni di Corrado Alvaro - Sulle sponde della Magna Grecia si celebrano i 130 anni dalla nascita di Corrado Alvaro con un webinar gratuito ...

(Da quanto emerge da telemia.it:) Corrado Alvaro e il Cinema: Un Legame profondo e visionario - riesce a raccontare la Calabria attraverso la poetica dello scrittore. Il 15 aprile 2025 ricorreranno i 130 anni dalla nascita di Corrado Alvaro, avvenuta nel 1895, lo stesso anno della nascita del ...