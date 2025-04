Rosanna Fratello chi è il marito Pino Cappellano | L’unico uomo della mia vita anche se Alain Delon

Pino Cappellano, il cui nome completo è Giuseppe Cappellano, è sposato con la cantante Rosanna Fratello dal lontano 1975. Fino al 2014 Cappellano si è occupato personalmente di una pasticceria di Como, città dove lui e la moglie vivono ancora. In seguito non sappiamo quale sia stata la sua professione ma lui ama comunemente definirsi “fotografo della domenica“, poiché da sempre coltiva una grandissima passione per la fotografia. “Pino è stato L’unico uomo della mia vita, sono fortunatissima. Ho sempre salvaguardato la mia famiglia, è tutto“, ha detto Rosanna Fratello intervistata a VerissimoDall’amore per suo marito Pino Cappellano, Rosanna Fratello ha avuto una figlia di nome Guendalina, nata nel 1977, due anni dopo la celebrazione del loro matrimonio. A differenza dei genitori, mamma celebre cantante e papà rinomato pasticcere, la ragazza è piuttosto riservata ed ha intrapreso una strada professionale differente. Metropolitanmagazine.it - Rosanna Fratello, chi è il marito Pino Cappellano: “L’unico uomo della mia vita, anche se Alain Delon..” Leggi su Metropolitanmagazine.it , il cui nome completo è Giuseppe, è sposato con la cantantedal lontano 1975. Fino al 2014si è occupato personalmente di una pasticceria di Como, città dove lui e la moglie vivono ancora. In seguito non sappiamo quale sia stata la sua professione ma lui ama comunemente definirsi “fotografodomenica“, poiché da sempre coltiva una grandissima passione per la fotografia. “è statomia, sono fortunatissima. Ho sempre salvaguardato la mia famiglia, è tutto“, ha dettointervistata a VerissimoDall’amore per suoha avuto una figlia di nome Guendalina, nata nel 1977, due anni dopo la celebrazione del loro matrimonio. A differenza dei genitori, mamma celebre cantante e papà rinomato pasticcere, la ragazza è piuttosto riservata ed ha intrapreso una strada professionale differente.

Potrebbe interessarti anche:

Angelica Amodei e la terribile malattia che l’ha colpita : la figlia di Rosanna Lambertucci si confessa

Angelica Amodei, figlia della celebre conduttrice e nutrizionista Rosanna Lambertucci, ha vissuto un’esperienza drammatica che ha segnato la sua vita, ma che non ha mai voluto esporre al pubblico ...

Rosanna a C’è Posta per te per riavvicinarsi al figlio Michele - lui chiude la busta : “Non hai mai fatto la madre”

Nella puntata di C'è Posta per Te dell'8 marzo, la storia di Rosanna e Michele: i due sono madre e figlio e non si parlano da cinque anni. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi, il ragazzo ...

Verissimo - Patty Pravo - Rosanna Fratello - Francesca Tocca tra gli ospiti del weekend 12-13 aprile

Nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, con il doppio appuntamento in onda sabato 12 e domenica 13 aprile su Canale 5 a partire dalle 16:30. Verissimo, tutti gli ospiti del 12 e 13 ...

Rosanna Fratello ospite di Caterina Balivo a La volta buona: la carriera, il marito Pino Cappellano e il flirt con Alain Delon. Rosanna Fratello, chi è il marito Pino. Il flirt con Alain Delon, la figlia e la tragedia del fratello Giovanni. Rosanna Fratello: “Mio marito l’unico uomo della mia vita, ma subii il fascino di Alain Delon”. Rosanna Fratello: "Mio marito Pino è il mio unico grande amore". Oggi è un altro giorno: Rosanna Fratello, l’amore per il marito Pino e la figlia. Rosanna Fratello: "Mio marito Pino, l'amore di una vita". Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da ilmessaggero.it:) Rosanna Fratello a Verissimo, chi è la cantante: età, dove vive, il marito, la copertina di PlayBoy e la vita privata - È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin ...

() Rosanna Fratello, chi è il marito e quanti figli hanno? - Nel 2010 G uendalina ha regalato ai suoi genitori la gioia di diventare nonni con la nascita di due figli: Alessandro Edoardo e Giovanni. La cantante è una nonna amorevole e presente nella vita dei ...

(Da una nota di novella2000.it si apprende che:) Chi è Rosanna Fratello? Età, vita privata e Instagram - Cantante e attrice molto apprezzata, conosciamo chi è Rosanna Fratello: età, vita privata, marito, figlia e Instagram ...