Nicola Barbato, il poliziotto coraggioso che non si arrese

AGI -non ha mai smesso di essere un, neanche dopo quella sera del 24 settembre 2015, quando fu colpito da un proiettile alla schiena durante un'operazione anti-racket a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Era in borghese, stava seguendo un sospetto legato a un'indagine su estorsioni, quando fu raggiunto da un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata. Rimase paralizzato. Ma non si. Continuò a servire lo Stato, con la parola, l'esempio e la presenza. L'eredità morale La figlia Giovanna, oggi in servizio, come suo fratello Luigi, racconta all'AGI l'eredità morale di un uomo che ha incarnato fino all'ultimo il senso della divisa. "Per mio padre indossare ogni giorno la divisa significava tutto - dice - era un modo di vivere il senso dello Stato anche in famiglia.