Bryce Dallas Howard Svela | Sogno un Film con Papà Ron Howard!

Bryce Dallas Howard, attrice di talento e figlia del leggendario regista Ron Howard, ha espresso un desiderio che scalda il cuore di ogni cinefilo: lavorare un giorno con suo padre. Immagina l'emozione di creare qualcosa di magico insieme! Bryce Dallas Howard un nuovo Film con Papà Ron Howard?Bryce ha confessato di desiderare ardentemente questa collaborazione da quasi 25 anni. Per lei, sarebbe un privilegio immenso unire le forze con suo padre, un vero maestro dietro la macchina da presa.Ron Howard: da attore riluttante a star del piccolo schermoNonostante il desiderio di Bryce, Ron Howard sembra scherzare sulla questione, suggerendo che lavoreranno insieme solo quando lei lo assumerà come attore. Ironia a parte, Ron è tornato a recitare in serie TV di successo come 'The Studio' e 'Only Murders in the Building', dimostrando il suo talento poliedrico. Mistermovie.it - Bryce Dallas Howard Svela: Sogno un Film con Papà Ron Howard! Leggi su Mistermovie.it , attrice di talento e figlia del leggendario regista Ron, ha espresso un desiderio che scalda il cuore di ogni cinefilo: lavorare un giorno con suo padre. Immagina l'emozione di creare qualcosa di magico insieme!un nuovoconRonha confessato di desiderare ardentemente questa collaborazione da quasi 25 anni. Per lei, sarebbe un privilegio immenso unire le forze con suo padre, un vero maestro dietro la macchina da presa.Ron: da attore riluttante a star del piccolo schermoNonostante il desiderio di, Ronsembra scherzare sulla questione, suggerendo che lavoreranno insieme solo quando lei lo assumerà come attore. Ironia a parte, Ron è tornato a recitare in serie TV di successo come 'The Studio' e 'Only Murders in the Building', dimostrando il suo talento poliedrico.

