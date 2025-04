Giappone una app e tanta intelligenza artificiale per salvare i ciliegi in fiore

Giappone è ufficialmente entrato nella stagione della fioritura dei ciliegi. È il periodo dell’anno, che va da fine marzo ad aprile inoltrato, in cui i sakura (termine che indica sia il fiore di ciliegio che l’albero stesso) sbocciano in tutto il Paese. Sono fiori bellissimi nel loro momento di massimo splendore, ma hanno vita breve, brevissima: fioriscono infatti solo per poche settimane, prima di cadere a terra e appassire, incarnando perfettamente la fugacità della vita. L’hanami è la tradizione Giapponese che vede le persone riunirsi sotto gli alberi in fiore, insieme a familiari e amici, per godere della bellezza dei sakura. Tuttavia, questo rituale millenario oggi deve fare i conti con due minacce sempre più concrete: il cambiamento climatico e i problemi ambientali.La prima riguarda l’aumento delle temperature, che influenza la fioritura anticipandola e mandando in tilt i calendari accuratamente monitorati da decine di agenzie specializzate e dall’Agenzia meteorologica Giapponese (Jma). It.insideover.com - Giappone, una app e tanta intelligenza (artificiale) per salvare i ciliegi in fiore Leggi su It.insideover.com Ilè ufficialmente entrato nella stagione della fioritura dei. È il periodo dell’anno, che va da fine marzo ad aprile inoltrato, in cui i sakura (termine che indica sia ildio che l’albero stesso) sbocciano in tutto il Paese. Sono fiori bellissimi nel loro momento di massimo splendore, ma hanno vita breve, brevissima: fioriscono infatti solo per poche settimane, prima di cadere a terra e appassire, incarnando perfettamente la fugacità della vita. L’hanami è la tradizionese che vede le persone riunirsi sotto gli alberi in, insieme a familiari e amici, per godere della bellezza dei sakura. Tuttavia, questo rituale millenario oggi deve fare i conti con due minacce sempre più concrete: il cambiamento climatico e i problemi ambientali.La prima riguarda l’aumento delle temperature, che influenza la fioritura anticipandola e mandando in tilt i calendari accuratamente monitorati da decine di agenzie specializzate e dall’Agenzia meteorologicase (Jma).

Potrebbe interessarti anche:

Giappone : a Tokyo turisti e residenti si godono lo spettacolo dei ciliegi in fiore

In Giappone si avvicinano alla completa fioritura i ciliegi attirando turisti e residenti che vogliono perdersi tra gli alberi adornati con il colore caratteristico rosa cipria. C’è chi ha steso dei ...

Hanami : Quando e Dove Ammirare la Fioritura dei Ciliegi in Giappone

La Magia dell’Hanami: La Fioritura dei Ciliegi in Giappone e in Italia L’Hanami è una delle tradizioni più… L'articolo Hanami: Quando e Dove Ammirare la Fioritura dei Ciliegi in Giappone proviene da ...

Primavera in Giappone : Guida a dove vedere i ciliegi in fiore

La primavera in Giappone è da sempre sinonimo di rinascita e bellezza effimera, quando i sakura – quei delicati ciliegi in fiore – dipingono il paesaggio di tonalità rosa e bianco, evocando miti e ...

(In base alle informazioni di informazione.it:) L’App che trasforma in un cartoon di Miyazaki: ma l’intelligenza artificiale non può replicare l’anima - C’è qualcosa, nelle opere di Hayao Miyazaki , che sfugge a ogni tentativo di replicarla: quell’equilibrio fragile tra poesia e malinconia, tra fantasia e umanità, che nessun algoritmo potrà mai cattur ...

(Da quanto emerge da lettera43.it:) L’agricoltura smart cinese e i prezzi stracciati delle case nelle zone rurali del Giappone: le news dall’Asia - In Cina sempre più agricoltori usano app e Ia per avere consigli sul lavoro. Intanto il Giappone svende le case rurali anche agli stranieri: le notizie dall'Asia.

() Giappone, matrimoni perfetti grazie all’intelligenza artificiale: la misura anti denatalità - oggi si è reso necessario l’intervento dell’intelligenza artificiale. Crisi demografica in Giappone I dati parlano chiaro. Nel Paese nipponico non si fanno più figli e anche i matrimoni ...