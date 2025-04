Scontro al vertice della Serie A2 Rivierabanca a Udine per rovinare la festa e riaprire il torneo

Udine 54 punti, Rimini 50. Quando mancano tre turni al termine della stagione regolare. Al palaCarnera, palla a due domenica (alle 18), è tutto pronto per quella che ha tutte le caratteristiche per essere la partita più attesa dell’anno. Per tutta la Serie A2 Old Wild. Europa.today.it - Scontro al vertice della Serie A2, Rivierabanca a Udine per rovinare la festa e riaprire il torneo Leggi su Europa.today.it Prima contro seconda.54 punti, Rimini 50. Quando mancano tre turni al terminestagione regolare. Al palaCarnera, palla a due domenica (alle 18), è tutto pronto per quella che ha tutte le caratteristiche per essere la partita più attesa dell’anno. Per tutta laA2 Old Wild.

