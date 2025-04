Casertana attesa a Potenza Iori | Gara complicata ma andremo lì per vincere Vano? Assenza pesante troveremo l' alternativa

Casertana cerca punti in trasferta per raggiungere l'obiettivo salvezza e, a tre giornate dal termine del campionato, fa tappa a Potenza. Mister Manuel Iori presenta così la sfida in programma domani allo Stadio Viviani: "Affrontiamo una partita con un alto coefficiente di difficoltà, ma. Casertanews.it - Casertana attesa a Potenza, Iori: "Gara complicata, ma andremo lì per vincere. Vano? Assenza pesante, troveremo l'alternativa" Leggi su Casertanews.it Lacerca punti in trasferta per raggiungere l'obiettivo salvezza e, a tre giornate dal termine del campionato, fa tappa a. Mister Manuelpresenta così la sfida in programma domani allo Stadio Viviani: "Affrontiamo una partita con un alto coefficiente di difficoltà, ma.

Sette punti nelle ultime quattro partite: è questo il bilancio della Casertana dal ritorno di Manuel Iori in panchina. La squadra rossoblù, reduce dal pareggio contro il Giugliano, mette nel mirino ...

Sette punti nelle ultime quattro partite: è questo il bilancio della Casertana dal ritorno di Manuel Iori in panchina. La squadra rossoblù, reduce dal pareggio contro il Giugliano, mette nel mirino ...

