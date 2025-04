Giornata Nazionale del Made in Italy all’università Mediterranea

Mediterranea, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, l’Università. Reggiotoday.it - Giornata Nazionale del Made in Italy all’università Mediterranea Leggi su Reggiotoday.it Martedì 15 aprile alle ore 10:30, presso l’aula seminari Francesco Saverio Nesci (Feo di Vito) del Dipartimento di agraria dell'università, in occasione delladelin, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, l’Università.

Potrebbe interessarti anche:

Sequestrati 700 kg di formaggi con etichette ingannevoli : l’operazione a tutela del Made in ItalyIn un’operazione finalizzata alla tutela del marchio Made in Italy - le autorità hanno confiscato 700 kg di formaggi a pasta filata etichettati in modo ingannevole. Grazie alla collaborazione tra l’Ispettorato per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi di Vittoria e la Guardia di Finanza di Ragusa - è stata individuata una partita di prodotti destinati alla vendita ma di origine non italiana. Attraverso un’attenta attività di controllo - l’ICQRF e la Guardia di Finanza hanno avviato un’indagine per smascherare pratiche fraudolente nel settore alimentare. L’operazione ha permesso di identificare lotti di formaggi con etichette che dichiaravano un’origine italiana - ma che in realtà celavano una provenienza completamente diversa. Nel corso delle indagini - gli ispettori hanno scoperto che il latte utilizzato per la produzione di questi formaggi proveniva da cagliate di origine estera - in particolare dalla Lituania e dalla Svizzera. Questa rivelazione ha sollevato dubbi sull’autenticità di numerosi prodotti considerati parte della tradizione italiana. Il Ministero dell’Agricoltura - della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha espresso apprezzamento per l’operato delle autorità competenti. In un comunicato ufficiale - ha sottolineato come l’operazione dimostri “l’importanza della lotta alle frodi alimentari - essenziale per garantire l’autenticità delle produzioni italiane e tutelare i produttori onesti”. Il Ministero ha inoltre ribadito il proprio impegno nella protezione del Made in Italy e nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare nazionale - evidenziando che “la trasparenza sulle materie prime è un requisito imprescindibile per salvaguardare la fiducia dei cittadini e l’eccellenza italiana”.

L'operazione congiunta è stata condotta in Sicilia dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (Icqrf) ufficio di Vittoria e dalla Guardia ...

Giornata Nazionale del Made in Italy - il Ministro Adolfo Urso incontra l’industria agroalimentare italiana

Per il Presidente di Federalimentare, Mascarino: “La presenza del ministro Urso testimonia la vicinanza del Governo al mondo dell’industria alimentare e questo rappresenta un elemento di grande ...

Giornata Nazionale del Made in Italy - il Ministro Adolfo Urso incontra l'industria agroalimentare italiana

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy (#giornatamadeinitaly2025), che si terrà il 15 aprile, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato ...

Giornata Nazionale Made in Italy — Italiano. Giornata Nazionale del Made in Italy 2025 Promuoviamo le Eccellenze del Nostro Territorio a Genova e dintorni. Vasto ospita la Giornata nazionale del Made in Italy. A Taranto un Convegno per la Giornata Nazionale del Made in Italy 2025. Giornata Nazionale del Made in Italy, tutti gli eventi in Abruzzo. EVENTI - Confartigianato protagonista con l'eccellenza artigiana alla Giornata nazionale del made in Italy. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Giornata del Made in Italy, a CityLife per scoprire la storia di Fiera Milano - Martedì 15 aprile appuntamento di Fondazione Fiera Milano con le “Passeggiate Urbane - Dalla Fiera Campionaria, a CityLife, a...”, per conoscere meglio un’areache fin dall’inizio del secolo scorso è s ...

(A darne comunicazione è cuneodice.it:) Confindustria Cuneo celebra la Giornata nazionale del Made in Italy - Dopo l’evento sulle moto d’epoca che hanno guidato la ripresa italiana, l’Unione degli industriali cuneesi porta il suo Consiglio Generale al Grattacielo Piemonte per un confronto sul futuro dell’indu ...

(Come riportato da cuneodice.it:) A Santo Stefano Belbo si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy - Il 15 aprile gli studenti delle scuole medie del paese saranno coinvolti in visite guidate presso alcune aziende locali selezionate in quanto rappresentative dell’eccellenza del territorio ...