Napoli-Frattesi affare possibile in estate?

Napoli di Antonio Conte è in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dove gli azzurri, salvo imprevisti clamorosi, sarà impegnato su più fronti in Italia e in Europa. Tra i tanti nomi fatti, in particolare per il centrocampo, spicca quello di Davide Frattesi di proprietà dell'Inter. La notizia è arrivata da Matteo Moretto.

(Secondo quanto riportato da ilnapolista.it:) Il Napoli vuole giocare d’anticipo per Frattesi, l’Inter chiede 35-40 milioni (Moretto) - Il Napoli ha come priorità un centrocampista e un attaccante per la prossima stagione. Per il centrocampo in pole Davide Frattesi.

