Ucraina come Berlino dopo la guerra | sconcerto per la proposta del generale Usa

Ucraina come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale.” È bastata questa frase, pronunciata dal generale Keith Kellogg in un’intervista al Times, a far tremare le cancellerie europee e a incendiare il dibattito sulle ipotesi future per il conflitto ucraino. Il paragone con la Germania nazista è apparso a molti come un rovesciamento storico tanto azzardato quanto potenzialmente pericoloso: l’Ucraina, vittima di un’invasione, viene apparentemente considerata come l’aggressore sconfitto di ottant’anni fa.Una “zona russa” e una “zona occidentale”Secondo Kellogg, uomo fidato di Donald Trump e tra gli architetti della sua politica estera, l’Ucraina potrebbe essere divisa “quasi come Berlino dopo il 1945”, con truppe britanniche e francesi a Ovest a costituire una “forza di rassicurazione” e l’esercito russo a presidiare l’Est occupato. Thesocialpost.it - “Ucraina come Berlino dopo la guerra”: sconcerto per la proposta del generale Usa Leggi su Thesocialpost.it “Spartire l’la Secondamondiale.” È bastata questa frase, pronunciata dalKeith Kellogg in un’intervista al Times, a far tremare le cancellerie europee e a incendiare il dibattito sulle ipotesi future per il conflitto ucraino. Il paragone con la Germania nazista è apparso a moltiun rovesciamento storico tanto azzardato quanto potenzialmente pericoloso: l’, vittima di un’invasione, viene apparentemente consideratal’aggressore sconfitto di ottant’anni fa.Una “zona russa” e una “zona occidentale”Secondo Kellogg, uomo fidato di Donald Trump e tra gli architetti della sua politica estera, l’potrebbe essere divisa “quasiil 1945”, con truppe britanniche e francesi a Ovest a costituire una “forza di rassicurazione” e l’esercito russo a presidiare l’Est occupato.

