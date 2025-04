Nucleare iniziati i colloqui Washington-Teheran Trump | Voglio Iran felice ma non può avere armi nucleari

La delegazione iraniana è partita alla volta dell'Oman dove oggi incontra quella statunitense per l'avvio dei colloqui sul programma Nucleare di Teheran. Il negoziato inizia sotto l'ombra delle minacce del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha palesato la possibilità di un'azione militare qualora non si riuscisse a raggiungere un nuovo accordo.

