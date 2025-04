Pistola nascosta nell' armadio e una montagna di anabolizzanti e anfetamine | arrestato

Pistola, anfetamine e anabolizzanti, finisce in manette un 29enne di Città della Pieve, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, fermato dai militari nei pressi dell’area. Perugiatoday.it - Pistola nascosta nell'armadio e una montagna di anabolizzanti e anfetamine: arrestato Leggi su Perugiatoday.it , finisce in manette un 29enne di Città della Pieve, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, fermato dai militari nei pressi dell’area.

