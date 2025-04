Parigi-Roubaix 2025 in tv | percorso orari favoriti e settori di pavé

2025 – È arrivata la primavera ed è arrivato il giorno della regina delle classiche del nord. La Parigi Roubaix 2025 chiude la settimana santa del ciclismo, sette giorni di aprile da grandi pedalatori tra il Giro delle Fiandre e il ciottolato di un Inferno del Nord tra polvere o fango, per entrare nella gloria. E’ il panorama più spettacolare per le corse di un giorno, in attesa dei grandi giri, il santo graal del ciclismo, la corsa più dura, ma anche quella più desiderata e ambita. Mathieu Van der Poel l’ha vinta negli ultimi due anni, ma in questo 2025 stellare c’è la novità del debutto di Tadej Pogacar, che si è messo in testa di vincere tutto, partendo dalle classiche per arrivare verso il Tour de France e, chissà, pure la Vuelta. La corsa, fortuna e cadute a parte, dovrebbe essere un affare per loro due, anche se lo sloveno è alla prima esperienza e questo potrebbe essere un fattore. Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025 in tv: percorso, orari, favoriti e settori di pavé Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 12 aprile– È arrivata la primavera ed è arrivato il giorno della regina delle classiche del nord. Lachiude la settimana santa del ciclismo, sette giorni di aprile da grandi pedalatori tra il Giro delle Fiandre e il ciottolato di un Inferno del Nord tra polvere o fango, per entrare nella gloria. E’ il panorama più spettacolare per le corse di un giorno, in attesa dei grandi giri, il santo graal del ciclismo, la corsa più dura, ma anche quella più desiderata e ambita. Mathieu Van der Poel l’ha vinta negli ultimi due anni, ma in questostellare c’è la novità del debutto di Tadej Pogacar, che si è messo in testa di vincere tutto, partendo dalle classiche per arrivare verso il Tour de France e, chissà, pure la Vuelta. La corsa, fortuna e cadute a parte, dovrebbe essere un affare per loro due, anche se lo sloveno è alla prima esperienza e questo potrebbe essere un fattore.

