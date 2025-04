Kosta Runjaic | da outsider a protagonista? L’impronta del tecnico nel calcio italiano

Kosta Runjaic, l’allenatore arrivato in punta di piedi in Serie A come un outsider e intenzionato a lasciare un impatto nel calcio italianoKosta Runjai?: da outsider a protagonista? L’impronta del tecnico nel calcio italiano (calciomercato.it)Nel calcio, ci sono storie che sembrano scritte per ispirare. Quella di Kosta Runjaic è una di queste. Un uomo nato a Vienna, con radici jugoslave, che ha trasformato squadre con la sua visione e ha conquistato anche l’Italia, un paese dove il calcio è quasi religione.Da allenatore, ha saputo prendere squadre in difficoltà e farle volare, come un gol segnato all’ultimo minuto. Abbiamo deciso di raccontare il suo viaggio, con un focus sulla carriera che lo ha portato all’Udinese e sulla sorpresa di chi non credeva che potesse brillare in Serie A. Calciomercato.it - Kosta Runjaic: da outsider a protagonista? L’impronta del tecnico nel calcio italiano Leggi su Calciomercato.it La storia di, l’allenatore arrivato in punta di piedi in Serie A come une intenzionato a lasciare un impatto nelRunjai?: dadelnelmercato.it)Nel, ci sono storie che sembrano scritte per ispirare. Quella diè una di queste. Un uomo nato a Vienna, con radici jugoslave, che ha trasformato squadre con la sua visione e ha conquistato anche l’Italia, un paese dove ilè quasi religione.Da allenatore, ha saputo prendere squadre in difficoltà e farle volare, come un gol segnato all’ultimo minuto. Abbiamo deciso di raccontare il suo viaggio, con un focus sulla carriera che lo ha portato all’Udinese e sulla sorpresa di chi non credeva che potesse brillare in Serie A.

Kosta Runjaic: da outsider a protagonista? L'impronta del tecnico nel calcio italiano. Alla scoperta di Kosta Runjaic, il tecnico che fa sognare l'Udinese. Le probabili formazioni di Udinese-Roma (Serie A). Runjaic, da assicuratore a capolista in Serie A all'Udinese: origini, curiosità, metodi e quel precedente lontano 13 anni.

