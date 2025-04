Il rapimento di Farouk Kassam | quando Graziano Mesina aiutò a risolvere il caso

Il piccolo Farouk fu rapito da Matteo Boe, uno dei più temuti esponenti del banditismo sardo, insieme ad altri complici. La famiglia Kassam, di origini facoltose e influenti, sembrava inizialmente al sicuro dalla criminalità, ma il destino riservò loro una dura realtà. Il bambino venne prelevato dalla sua casa e, dopo il rapimento, fu tenuto prigioniero per circa sei mesi.

