Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace | traffico a rischio oggi pomeriggio sabato 12 aprile

aprile 2025 – "Fine del genocidio nella Striscia di Gaza" sarà lo slogan principale del Corteo in programma oggi a Milano. Sono attese migliaia di persone da ogni parte d’Italia. Un sabato pomeriggio che si annuncia difficile per il traffico milanese già alle prese con le tante manifestazioni Fuori Salone. L’appuntamento è alle 14.30 di oggi sabato 12 aprile. dalla Stazione Centrale il Corteo arriverà sino all'Arco della Pace e non in piazza Duomo proprio "a causa del Fuori Salone e di alcuni eventi correlati", hanno spiegato gli organizzatori. Il percorso La manifeStazione si snoderà da Stazione Centrale passanodo poi lungo via Galvani per proseguire in via Pola, piazzale Lagosta, via Traù, via Alserio, via Farini, viale Elvezia e costeggiare il parco Sempione e concludersi all’Arco della Pace Chi partecipa La mobilitazione - alla quale hanno aderito diverse sezioni dell'Anpi, storico ente dei partigiani - è organizzata da molte associazioni palestinesi e dalla galassia dei sindacati di base oltre ad altre realtà provenienti da tutto il Paese. Ilgiorno.it - Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile Leggi su Ilgiorno.it Milano,122025 – "Fine del genocidio nella Striscia di Gaza" sarà lo slogan principale delin programmaa Milano. Sono attese migliaia di persone da ogni parte d’Italia. Unche si annuncia difficile per ilmilanese già alle prese con le tante manifestazioni Fuori Salone. L’appuntamento è alle 14.30 di12Centrale ilarriverà sino all'Arcoe non in piazza Duomo proprio "a causa del Fuori Salone e di alcuni eventi correlati", hanno spiegato gli organizzatori. Il percorso La manifesi snoderà daCentrale passanodo poi lungo via Galvani per proseguire in via Pola, piazzale Lagosta, via Traù, via Alserio, via Farini, viale Elvezia e costeggiare il parco Sempione e concludersiChi partecipa La mobilitazione - alla quale hanno aderito diverse sezioni dell'Anpi, storico ente dei partigiani - è organizzata da molte associazioni palestinesi egalassia dei sindacati di base oltre ad altre realtà provenienti da tutto il Paese.

Potrebbe interessarti anche:

Ddl sicurezza - oggi il corteo di protesta in centro a Bologna : i bus deviati

Bologna, 22 febbraio 2025 – L’appuntamento è alle 15 in piazza XX Settembre. Arriveranno da tutta la regione i partecipanti alla manifestazione, indetta dalla rete ‘A pieno regime’, organizzata per ...

Israele - oggi i funerali della famiglia Bibas : folla in corteo nelle strade del kibbutz

Il convoglio funebre è stato accompagnato da una folla di persone che ha mostrato solidarietà e vicinanza alla famiglia L'articolo Israele, oggi i funerali della famiglia Bibas: folla in corteo ...

Manifestazione Bologna oggi contro il Ddl sicurezza - in migliaia al corteo : la diretta

Bologna, 22 febbraio 2025 – Un pomeriggio di passione in centro a Bologna. Migliaia le persone, appartenenti ad associazioni e sindacati, attese da tutta la regione per protestare contro il disegno ...

Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile. Corteo pro Pal a Torino: scontri, pietre contro la polizia, due agenti feriti. In una Roma blindata tensioni al corteo pro-Palestina: lancio di bottiglie e fumogeni. Manifestazione pro Palestina a Roma oggi: scontri fra forze dell'ordine e attivisti con bombe carta e bottiglie, botte ai fotografi. La polizia li disperde: 4 fermati, 30 agenti feriti. Scontri al corteo pro Palestina a Roma. Confermata dal Viminale l'ipotesi di infiltrati. Roma, diretta manifestazione pro Palestina oggi: scontri a Roma. Lancio bottiglie e bombe carta contro agenti.. Ne parlano su altre fonti

() Milano, corteo pro Pal dalla Stazione all’Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile - La manifestazione partirà dalla Stazione Centrale per concludersi all’Arco della Pace: attese migliaia di persone ...

(Come indicato da msn.com:) Al corteo pro Pal di oggi attese 10 mila persone, i flussi si sommano a quelli del Design: traffico a rischio caos - Pomeriggio da bollino nero per le auto. I manifestanti si ritrovano in piazza Duca d'Aosta alle 14.30 e sfileranno fino all'Arco della Pace. Ecco tutte le vie coinvolte ...

(Risulta da fonti di milano.corriere.it che:) Milano, al corteo pro Pal di oggi attese 10 mila persone: traffico a rischio caos nel pomeriggio del 12 aprile - I flussi si sommano a quelli della Design Week: pomeriggio da bollino nero per le auto. I manifestanti si ritrovano in piazza Duca d'Aosta alle 14.30 e sfileranno fino all'Arco della Pace. Ecco tutte ...