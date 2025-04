Lazio Baroni | "Dovremo sentire la passione dei tifosi La squadra è cresciuta Belahyane giocherà"

Lazio nella stracittadina proverà a pareggiare il conto degli scontri diretti con la Roma

Atalanta-Lazio 0-1 - cade ancora la Dea : Isaksen rilancia Baroni

Tra i tanti big match di questa trentunesima giornata di Serie A, alle ore 18 è andata in scena Atalanta-Lazio, terminata sull’1-0 grazie al gol di Isaksen, bravo ad approfittare di una dormita ...

Europa League - Bodo/Glimt-Lazio 2-0 : Saltnes doppietta - a Baroni serve l'impresa all'Olimpico per raggiungere la semifinale

La Lazio perde per due a zero contro il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Baroni regge un tempo sul campo sintetico norvegese, sbandando all'inizio e ...

Baroni pre Lazio Monza : «Match delicato per queste motivazioni. I miei ragazzi devono lavorare su quell’aspetto e sul mercato…»

Baroni, allenatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara di oggi contro il Monza tra le mura amiche Marco Baroni, allenatore dei biancocelesti, ha parlato ai ...

