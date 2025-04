Migranti in Albania | il codazzo di bus camionette e mezzi italiani Ma Piantedosi | Diseconomie? Ideologia

Piantedosi non esistono Diseconomie nell’operazione che venerdì ha portato in Albania 40 stranieri in attesa di rimpatrio e già ospitati in diversi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) situati in Italia. “Non vedo perché appassionino questi trasferimenti dall’Albania che in termini chilometrici è persino più vicina ad alcuni luoghi d’imbarco di tanti altri posti di Cpr in Italia”, ha risposto a un cronista sul fatto che i Migranti dovranno poi tornare in Italia prima dell’effettivo rimpatrio Precisando che “non ci sono Diseconomie visibili, tangibili, se non quelle concettuali, ideologiche, rispetto a quello che prevediamo di fare con il Cpr o le altre strutture in Albania”. Ma di cose gli italiani ne hanno già viste tante, a partire dalla Nave Libra della Marina Militare, già donata proprio all’Albania e pronta alla consegna, fino al codazzo di mezzi delle nostre forze dell’ordine per il trasferimento dall’hotspot di Shengjin al Cpr di Gjader dei 40 stranieri giunti venerdì. Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania: il codazzo di bus, camionette e mezzi italiani. Ma Piantedosi: “Diseconomie? Ideologia” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Per il ministro dell’interno Matteonon esistononell’operazione che venerdì ha portato in40 stranieri in attesa di rimpatrio e già ospitati in diversi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) situati in Italia. “Non vedo perché appassionino questi trasferimenti dall’che in termini chilometrici è persino più vicina ad alcuni luoghi d’imbarco di tanti altri posti di Cpr in Italia”, ha risposto a un cronista sul fatto che idovranno poi tornare in Italia prima dell’effettivo rimpatrio Precisando che “non ci sonovisibili, tangibili, se non quelle concettuali, ideologiche, rispetto a quello che prevediamo di fare con il Cpr o le altre strutture in”. Ma di cose gline hanno già viste tante, a partire dalla Nave Libra della Marina Militare, già donata proprio all’e pronta alla consegna, fino aldidelle nostre forze dell’ordine per il trasferimento dall’hotspot di Shengjin al Cpr di Gjader dei 40 stranieri giunti venerdì.

Potrebbe interessarti anche:

Piantedosi : “Il Cpr c’è già in Albania - lo attiveremo”

Matteo PiantedosiVENEZIA – I centri per migranti in Albania “non possono diventare Cpr perché il Cpr c’è già, all’interno della struttura polifunzionale”. Lo ha sottolineato il ministro ...

Centri per migranti in Albania "congelati" - Piantedosi rispolvera il piano b : "Cinque nuovi Cpr in Italia"

All'accordo con l'Albania per i migranti il governo Meloni non rinuncia ma mentre i centri sono "congelati" si rispolvera il progetto per nuove strutture, stavolta in Italia. A confermarlo è il ...

Centri in Albania - Piantedosi svela : “Sono già predisposti a Cpr”. Schlein basita : “Il ministro si arrampica sugli specchi”

L'annuncio del Ministro dell'Interno Piantedosi secondo cui i centri in Albania rimarranno hotspot per valutare le domande di asilo ma la funzione di Cpr sarà ampliata, vede la proposta di un ...

Migranti in Albania: il codazzo di bus, camionette e mezzi italiani. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Albania, arrivati al Centro di permanenza e rimpatrio 40 migranti espulsi dall'Italia. Partiti da Brindisi sulla nave Libra - La nave della Marina militare Libra con a bordo 40 migranti di varie nazionalità è arrivata a Shengjin in Albania, destinati successivamente al centro di permanenza ...

(A riportarlo è tg24.sky.it:) Migranti, nave Libra arrivata in Albania con 40 persone a bordo. Era salpata da Brindisi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, salpata da Brindisi la nave Libra: a bordo 40 persone dirette in Albania ...

(Secondo quanto riportato da notizie.it:) Nuovo trasferimento di migranti in Albania: le implicazioni legali e sociali - Entro la fine della settimana, è previsto un nuovo trasferimento di migranti verso l’Albania, il quarto dall’inizio di questo controverso programma. Questa volta, il governo italiano spera di evitare ...