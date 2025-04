The Couple nuovo flop di Mediaset? Perchè rischia la chiusura anticipata

Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, è iniziato da pochissimi giorni e già sta sollevando forti perplessità. La trasmissione ha preso il posto del Grande Fratello, andato in onda fino a poche settimane fa, ma l’eredità lasciata da Alfonso Signorini sembra più pesante del previsto. Gli ascolti del debutto non hanno convinto, e sui social cresce lo scetticismo: che si stia profilando l’ennesimo flop?The Couple una brutta copia del Grande Fratello?La formula del programma appare troppo simile a quella del Grande Fratello. Anche in The Couple, concorrenti più o meno famosi convivono nella stessa casa, fanno giochi, si affrontano per vincere un montepremi e danno vita a dinamiche quotidiane. Il problema? È la stessa casa del GF e il format non sembra offrire elementi nuovi. Il rischio flop è concreto e l’ombra del suo predecessore è ingombrante. Anticipazionitv.it - The Couple, nuovo flop di Mediaset? Perchè rischia la chiusura anticipata Leggi su Anticipazionitv.it The, ilreality condotto da Ilary Blasi, è iniziato da pochissimi giorni e già sta sollevando forti perplessità. La trasmissione ha preso il posto del Grande Fratello, andato in onda fino a poche settimane fa, ma l’eredità lasciata da Alfonso Signorini sembra più pesante del previsto. Gli ascolti del debutto non hanno convinto, e sui social cresce lo scetticismo: che si stia profilando l’ennesimo?Theuna brutta copia del Grande Fratello?La formula del programma appare troppo simile a quella del Grande Fratello. Anche in The, concorrenti più o meno famosi convivono nella stessa casa, fanno giochi, si affrontano per vincere un montepremi e danno vita a dinamiche quotidiane. Il problema? È la stessa casa del GF e il format non sembra offrire elementi nuovi. Il rischioè concreto e l’ombra del suo predecessore è ingombrante.

