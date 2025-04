Piantedosi | mai conosciuto Almasri

Ilgiornale.it - Piantedosi: mai conosciuto Almasri Leggi su Ilgiornale.it Il ministro dell'Interno spiega i retroscena dietro i Cpr in Albania e nega legami con il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale

Almasri - Piantedosi : "Espulso per ragioni di sicurezza - la misura più appropriata"

La sinistra è sulle barricate per il caso del generale libico Najeem Osema Almasri Habish, arrestato sabato a Torino su mandato della Corte penale internazionale, poi scarcerato e riaccompagnato a ...

Caso Almasri - indagati per favoreggiamento e peculato Meloni - Mantovano - Piantedosi e Nordio

La premier Giorgia Meloni insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il salentino Alfredo Mantovano, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Guardasigilli Carlo Nordio sono...

Meloni indagata : favoreggiamento e peculato per il rimpatrio di Almasri. Avvisi di garanzia anche per Nordio - Piantedosi e Mantovano. La premier : «Non mi faccio intimidire»

Giorgia Meloni indagata per favoreggiamento e peculato per la vicenda del rimpartio del cittadino libico Almasri insieme a due ministri - della Giustizia e degli Interni - e un sottosegretario....

