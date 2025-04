Inviato Usa Kellogg | Dividere l' Ucraina come Berlino dopo il 1945 l' est alla Russia e forze franco-britanniche a ovest - confermate anticipazioni del GdI

Kellogg anticipa quanto già scritto dal Giornale d'Italia sul tema della divisione in 2 dell'Ucraina. L'Inviato Usa ha poi smentito: "Nelle discussioni sulla spartizione, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità di una forza alleata (senza truppe statunitensi)" Keith Kello Ilgiornaleditalia.it - Inviato Usa Kellogg: "Dividere l'Ucraina come Berlino dopo il 1945, l'est alla Russia e forze franco-britanniche a ovest" - confermate anticipazioni del GdI Leggi su Ilgiornaleditalia.it Quanto detto daanticipa quanto già scritto dal Giornale d'Italia sul tema della divisione in 2 dell'. L'Usa ha poi smentito: "Nelle discussioni sulla spartizione, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità di una forza alleata (senza truppe statunitensi)" Keith Kello

